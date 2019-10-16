Киев, , 11:22 — REGNUM

Заявление представителей Украины в контактной группе по Донбассу свидетельствует о том, что урегулировать конфликт на основе Минских соглашений не удастся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 октября, комментируя высказывания пресс-секретаря Леонида Кучмы.

Как сообщалось ранее, Дарья Олифер заявила, что Украина приступит к выполнению политической части Минских соглашений только после «роспуска» ЛНР и ДНР.

«Ультиматум Киева о «роспуске» ДНР и ЛНР фактически ставит точку в попытках урегулировать конфликт в Донбассе на основе Минских соглашений. Эти соглашения, напомню, заключались, исходя из признания тех политических реалий, которые на тот момент существовали в Киеве, Донецке и Луганске. В Киеве тогда правил незаконный режим, пришедший к власти в результате государственного переворота, — никто же не требовал его «роспуска»!

Примечательно и то, что украинская сторона говорит о своей готовности выполнить лишь «политическую часть Минских соглашений». А амнистия? Впрочем, это вопрос риторический. На самом деле, амнистия в большей мере нужна самой украинской стороне, поскольку именно военнослужащие её армии и боевики её террористических организаций творили и творят основные преступления на земле Донбасса.

Можно, конечно, как мантру, ещё долго повторять слова о необходимости разведения войск в Донбассе, можно даже развести войска, но главное условие, необходимое для урегулирования, отсутствует: нет общего понимания того, кто является сторонами конфликта. Выполнение требования Киева о «роспуске» ДНР и ЛНР будет означать признание Россией украинской позиции: сторонами конфликта являются Россия и Украина, а на землю Донбасса Москва запустила неких «сепаратистов-террористов», прикрывающихся ширмой ДНР и ЛНР. Это не только грозит нашей стране дополнительными политическими и военными сложностями, но и противоречит действительности! Более того, это в будущем не даст возможности эффективно защитить граждан ДНР и ЛНР от массовых репрессий, которые, судя по данному заявлению, активно готовят украинские шовинисты.

Уверен поэтому, что в условиях перехода Киева к языку ультиматумов у России нет другого пути, нежели стоять на позициях поддержки выбора народов ДНР и ЛНР. Донецк и Луганск и так пошли на максимально возможный компромисс с Киевом в Минске в 2015 году.

Почему Киев сегодня в принципе считает возможным ставить вопрос о «роспуске» ДНР и ЛНР? Потому, что он видит некие колебания в Москве. Эти колебания необходимо снять. Наиболее правильный и наиболее вразумительный для Киева путь для этого — политическое признание ДНР и ЛНР», — отметил Михаил Демурин.