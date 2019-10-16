Будапешт, , 11:21 — REGNUM Власти Венгрии одобряют план Турции по переселению беженцев на северо-восток Сирии, где в настоящее время турецкие военные проводят операцию «Источник мира». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает Politico.

Если бы Венгрии предложили выбрать между переселением мигрантов в Сирию и тем, чтобы Турция открыла двери в Европу, ответ Будапешта был бы ясен, сказал министр. По словам Сийярто, Турции следует переместить беженцев на сирийскую территорию.

Он добавил, что Венгрия готова к сотрудничеству с Турцией, если Анкара создаст в Сирии безопасную зону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от «террористов» 1 тыс. квадратных километров сирийской территории. Турция планирует переселить туда сначала 1 млн беженцев, а позднее — еще 2 млн человек.

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