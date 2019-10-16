Киев, , 11:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника управления государственной охраны, сообщается 16 октября на сайте украинского лидера.

Своим указом Зеленский назначил на эту должность Сергея Рудя, который, по информации украинских СМИ, до этого работал в структуре Управления государственной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта раскритиковал за непрофессионализм и беспечность сотрудников Управления государственной охраны Украины, которые допустили к президенту Владимиру Зеленскому журналистку с посторонним предметом — бюстом.

Читайте также: Рябошапка уволил прокуроров восьми областей Украины