Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM Между Россией и Казахстаном наблюдается рост объёмов перевозок груза по всем видам транспорта. Как сообщили ИА REGNUM 16 октября в правительстве Омской области, Россия и Казахстан готовят соглашение о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов на границе двух стран.

Условия для реализации транзитного потенциала планируют рассмотреть на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в Омске в ноябре 2019 года.

15 октября в Нур-Султане (Казахстан) состоялось пленарное заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами.

На заседании прозвучала информация о работе по завершению масштабного автомобильного проекта «Западная Европа — Западный Китай». Завершены китайский и казахстанский участки, ожидается завершение российского участка.

«Уверен, что с завершением работ на территории Российской Федерации наши страны смогут в полной мере реализовать транзитный потенциал», — прокомментировал первый заместитель премьер-министра Казахстана — министр финансов Алихан Смаилов.

Этот вопрос обсудят на XVI Форуме межрегионального сотрудничества в Омске.

По словам омского губернатора Александр Буркова, пункты пропуска со стороны Казахстана являются современными и хорошо оборудованными, чего нельзя сказать о пунктах с российской стороны:

«К сожалению, в этих пунктах на территории Омской области задержки составляют по шесть и более часов».

Бурков подчеркнул, что «эту напряжённость» необходимо снять. И речь идёт «об ускоренной модернизации данных пропускных пунктов».

На форуме в Омске планируют подписать соглашение о модернизации пропускных пунктов на границе Казахстана и России. Этот вопрос прорабатывают министерство экономики России и министерство торговли и интеграции Казахстана. Рассматриваются около 30 пунктов.

«Мы планируем, что подписание соглашения произойдет 7 ноября в городе Омске на встрече двух президентов», — подчеркнул Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Планируется, что в нём примут участие главы обоих государств. Сейчас Омск продолжает усиленно наводить лоск перед этим крупным мероприятием.

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Протяжённость границ между Россией и Казахстаном составляет более 7,5 тыс. км. Протяжённость госграницы с Казахстаном в Омской области — 1020 км.