Тбилиси, , 11:13 — REGNUM 16 октября в заседание комитета по обороне и безопасности парламента Грузии приглашен Григол Лилуашвили, представленный правительством Грузии на должность начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии. В своем выступлении перед комитетом Лилуашвили отметил, что главной угрозой Грузии является российская оккупация. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».

Лилуашвили Григол

В связи с этим Лилуашвили указал основные задачи ведомства.

«На оккупированных территориях Грузии и вдоль оккупационной линии создалась весьма сложная обстановка и сохранение существующей на местах хрупкой, однако управляемой стабильности является одной из основных частей деятельности службы».

По мнению кандидата на пост главы СГБ, «оккупационные силы» РФ в ежедневном режиме осуществляют незаконные действия: бордеризация, ограничение права на свободу перемещения, незаконные задержания и т.д. Лилуашвили заявил, что Служба безопасности при поддержке международных партнеров — наблюдательной миссией ЕС, ОБСЕ и ООН продолжает активную работу в направлении «сохранения на местах мира и стабильности».

Ранее председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили отметил, что Григол Лилуашвили пользуется полной поддержкой команды.