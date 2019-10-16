Москва, , 11:11 — REGNUM Действия западной коалиции во главе с Соединенными Штатами в Сирии подталкивали курдов к сепаратизму, заявил 16 октября министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, Москва будет способствовать налаживанию взаимодействия между Сирией и Турцией для нормализации обстановки на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции турецких ВС «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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