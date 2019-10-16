Конакри, , 11:16 — REGNUM Члены оппозиции и группы гражданского общества, возмущенные потенциальным пересмотром конституции Гвинеи, которая позволит президенту Альфа Конде претендовать на третий срок, намерены провести второй день протестов. Об этом передает ВВС Africa.

«Мы просим народ Гвинеи с той же решимостью и с тем же чувством ответственности продолжать борьбу до дальнейшего уведомления», — заявили представители группы «Национальный фронт защиты Конституции» (FNDC), организовавшей предыдущие акции протеста.

По меньшей мере четыре человека были убиты, один из них — жандарм, в ходе столкновений в понедельник, 14 октября. По сообщениям телерадиокомпании, в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности были выпущены боевые патроны и применен слезоточивый газ. За несколько часов до того, как столица Конакри перешла во власть протестующих, в социальных сетях появились новости о планируемых протестах. Школы и предприятия были закрыты, а дороги опустели. Протесты были также проведены в городах Лабе, Маму и Киндия.

В правительственных и военных заявлениях о протестах, опубликованных на новостном веб-сайте Гвинеи Mediaguinée, сообщалось о министре финансов, генерале Бурема Конде, описывающем протестующих как «непатриотичных», а также о начальнике штаба вооруженных сил страны, который назвал их «безответственными».

Читайте ранее в этом сюжете: В протестных акциях в Гвинее погиб один человек