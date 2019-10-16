Кемерово, , 11:07 — REGNUM У кемеровского управления ФСИН России новый руководитель — генерал-лейтенант внутренней службы Константин Березнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня, 16 октября, он был представлен губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву.

Согласно официальным данным, Константин Березнев родился в посёлке Троицкое Алтайского края. Школу окончил в Кузбассе. В 1988 году поступил на службу в уголовно-исполнительной системе. Позже окончил Уфимскую высшую школу МВД СССР. После чего был назначен оперуполномоченным колонии особого режима № 29 в Кузбассе. В 2000 году стал начальником колонии, а через два года — первым заместителем начальника ГУФСИН России по области по безопасности и оперативной работе. В 2008 году окончил Академию ФСИН России (Рязань). После этого стал начальником ГУФСИН России по Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новым начальником главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области стал Андрей Попето, который до этого временно исполнял обязанности начальника ГУФСИН России по Кузбассу.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый начальник новосибирского ГУФСИН прибыл из Кузбасса