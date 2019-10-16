Киев, 16 октября 2019, 11:03 — REGNUM
Граждане Украины уже платят высокую цену: отдавая свои жизни и отчисляя военный сбор для армии. Об этом 16 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк, комментируя слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно возможной мобилизации и увеличения затрат на армию.
Он также выступил против разведения войск накануне зимы.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Брюсселе глава украинского МИД Пристайко заявил, что для Украины альтернативой «формулы Штайнмайера» станет мобилизация и урезание социальных затрат. Он считает, что Киев будет вынужден объявить мобилизацию и укрепить армию за счет урезания трети затрат «нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования».