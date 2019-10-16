Киев, , 11:03 — REGNUM

Граждане Украины уже платят высокую цену: отдавая свои жизни и отчисляя военный сбор для армии. Об этом 16 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции «Батькивщина» Михаил Цимбалюк, комментируя слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно возможной мобилизации и увеличения затрат на армию.

«Это не дипломатично ставить украинцам условия: или деньги, или договоренности. Украинский народ и так платит высокую цену: жизнями наших граждан, которые воюют. Кроме того, работающие граждане платят военный сбор», — считает Цимбалюк.

Он также выступил против разведения войск накануне зимы.

«Вопрос разведения войск не ко времени, потому что нельзя допустить, чтобы украинские вооруженные силы отошли вглубь территории Украины, нужны инженерные сооружения в непростой зимний период. После сигналов общества власть задумалась, как строить свою политику», — добавил Цимбалюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Брюсселе глава украинского МИД Пристайко заявил, что для Украины альтернативой «формулы Штайнмайера» станет мобилизация и урезание социальных затрат. Он считает, что Киев будет вынужден объявить мобилизацию и укрепить армию за счет урезания трети затрат «нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования».