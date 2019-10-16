Киев, , 11:02 — REGNUM Сделанные накануне в Минске представителем Киева по переговорам по урегулированию в Донбассе Леонидом Кучмой заявления могут означать, что президент Владимир Зеленский вдруг начал «спрыгивать» со своих обязательств перед Кремлем.

Об этом сегодня, 16 октября, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт напомнил, что Кучма, еще недавно подписавший «формулу Штайнмайера», вдруг начал выдвигать множество условий для выполнения этой самой формулы.

«От роспуска военных формирований ЛДНР и вывода с Донбасса всех войск/наемников и заканчивая полным прекращением огня с разведением войск и контролем со стороны Украины за границей. Странно, что Кучма об этом не говорил, соглашаясь на «формулу Штайнмайера»», — отмечает политолог.

Эксперт также отмечает, что последний внутриполитический кризис на Украине, таким образом, явно был срежиссирован.

«Все эти поездки националистов в места разведения войск и марши против капитуляции являются игрой Коломойского — Авакова — Порошенко, чтобы позволить Зеленскому пояснить Москве, почему вдруг «забуксовало» выполнение «Минска»», — заявил Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинская сторона на переговорах в Минске подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения целого ряда пунктов.

«В частности, речь идет о роспуске квазигруппировок «Л/ДНР», полном прекращении огня; обеспечении эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выводе с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечении работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установлении контроля над неподконтрольным Киеву участком российско-украинской границы и выполнении других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями», — отметила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.