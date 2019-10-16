Джакарта, , 11:00 — REGNUM Штаб флота ВМС США провел встречу со своими коллегами из Индонезии на корабле USS Blue Ridge, сообщает Sindonews.

В ходе двухдневной встречи американские и индонезийские эксперты обсудили различные темы, начиная от способов решения проблем региональной безопасности, заканчивая совместными операциями на море, логистикой, медицинскими программами и участием в будущих военных учениях.

«Работать в тесном контакте с военно-морским флотом Индонезии всегда весело, и на этот раз мы имеем честь развлекать их на нашем командном корабле», — заявил командующий 7-м флотом США вице-адмирал Билл Мерц.

«Соединенные Штаты и Индонезия имеют давние тесные отношения и обязуются сохранять свободу и открытость в Индо-Тихоокеанском регионе», — продолжил он.

«Эта дружеская атмосфера отражает плодотворные отношения между нашими военно-морскими силами», — отметил начальник штаба ВМС Индонезии Дидик Сетийоно.

Напомним, в мае представители ВМС США посетили столицу Индонезии Джакарту, чтобы укрепить связи посредством обмена опытом с ключевыми представителями военно-морского флота страны.

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