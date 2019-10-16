Улан-Батор, , 10:58 — REGNUM Монголия попала в «черный» список ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Соответствующее решение было принято на заседании, проходившему в Париже, заявил член парламента Монголии Содномзундуйн Эрдэнэ.

Он отметил, что главной причиной этого является проблема активов коммерческих банков:

«Коммерческие банки по требованию МВФ увеличили свои активы на 700 млрд тугриков и должны были доказать источники увеличения. Но наши банки доказали легитимность 200 млрд тугриков, и не смогли доказать легитимность 500 млрд. Национальный совет Монголии по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, который возглавляет министр юстиции и внутренних дел Цэндийн Нямдорж, не принял конкретные меры по осуществлению требований ФАТФ», — заявил депутат.

Содномзундуйн Эрдэнэтакже отметил, что попадание Монголии в «серый список» негативно влияет на зарубежные банковские переводы юридических и физических лиц, есть большой риск полностью потерять иностранные инвестиции.

«Это имеет большое негативное влияние для нашей страны», — отметил Содномзундуйн Эрдэнэ.

Отметим, раньше, в 2017 году Монголия попала в список из 17 стран, не желающих сотрудничать с Европейским союзом в сфере налоговой отчетности.

ИА REGNUM отмечает, что на официальном сайте ФАТФ Монголия упоминается в числе стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.