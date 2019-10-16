16 октября 2019 | Время чтения 7 мин

15 октября истек срок, когда взявшийся на осуществление проекта, учрежденный банкиром Мамукой Хазарадзе и его партнерами Консорциум развития Анаклии должен был представить правительству Грузии инвесторов проекта и подписанные с этими инвесторами контракты на финансирование строительства порта.

Андро Малкин, , 10:57 — REGNUM Проект строительства на Черноморском побережье Грузии, в местечке Анаклия, вблизи от границы с непризнанной официальным Тбилиси Абхазией нового глубоководного порта вновь оказался под вопросом.

Грузия

15 октября истек срок, когда взявшийся на осуществление проекта, учрежденный банкиром Мамукой Хазарадзе и его партнерами Консорциум развития Анаклии должен был представить правительству Грузии инвесторов проекта и подписанные с этими инвесторами контракты на финансирование строительства порта.

Консорциум эти контракты не представил, но пояснил, что виной тому стало «упрямство» правительства Грузии и его отказ от выдачи инвесторам некоего «письма с гарантией поддержки данного проекта».

Как заявил журналистам генеральный директор Консорциума развития Анаклии Леван Ахвледиани, несмотря на тот прессинг, под которым эта организация находилась в течение последних 12, а особенно, последних 9 месяцев, им удалось привлечь внимание двух крупных инвесторов и даже получить предварительное согласие на финансирование проекта. Речь шла примерно о $120 млн. Но инвесторы, по заявлению Ахвледиани, требовали от грузинских властей самой малости — заверения в поддержке этого проекта и всяческом содействии его осуществлению.

Личности инвесторов гендиректор консорциума не назвал, но отметил, что один из них — некий крупный американский фонд, который требовал не просто устного заверения, но письменной гарантии от правительства Грузии в том, что оно осуществление данного проекта поддерживает и мешать ему не будет. По словам Ахвледиани, правительство такого письма не выдало, соответственно, заключить контракты с инвесторами не удалось.

Гендиректор консорциума, который, по всей вероятности, является лишь его пресс-спикером и ничего в консорциуме не решает, заявил, что об этом требовании инвесторов были хорошо осведомлены высокопоставленные лица правительства Грузии и что между консорциумом и правительством существовала конкретная переписка и конкретное письмо. От разглашения содержания этого письма он отказался, но пообещал, что проконсультируется с членами консорциума и выяснит, насколько целесообразно это, а после получения согласия от консорциума и правительства, разгласит его содержание.

Ничего конкретного ни сам Леван Ахвледиани, ни другие члены консорциума журналистам сказать так и не смогли, но адресовали все обвинения правительству Грузии и в предвкушении получения категорического отказа от властей на осуществление проекта пригрозили начать судебную тяжбу и на уровне закона выяснить, кто прав в провале проекта, а кто виноват.

Свою долю резких обвинений в адрес правительства, и прежде всего лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, добавил и преследуемый прокуратурой и подсудимый банкир, соучредитель и совладелец одного из крупнейших коммерческих банков Грузии АО «ТВС Банк» Мамука Хазарадзе.

По его мнению, инвесторов от проекта Анаклии отпугивает именно правительство, и именно по вине нынешнего правительства из проекта уже вышли крупные инвесторы, вроде американской Conti Group International LLC, которая была соучредителем Консорциума развития Анаклии.

Насколько компетентна данная компания в строительстве крупных морских портов, сказать сложно. Согласно официальной информации с сайта данной компании, она в основном оказывает своим клиентам консультационные и посреднические услуги, а ее основными клиентами являются «компании, преобразующие солнечную энергию, производящие биотопливные установки, занимающиеся строительством и ремонтом дорог, водоочистных сооружений и гидроэлектростанций, одежды, оптовыми поставками кофе, медицинского оборудования, а также транспортными перевозками по воздуху, океану и суше». В середине августа текущего года, на фоне возбужденного против соучредителя Консорциума развития Анаклии Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе уголовного дела по обвинению в отмывании незаконных доходов, руководство Conti Group заявило о выходе из консорциума и проекта в целом.

Для привлечения новых инвесторов правительство дало консорциуму развития Анаклии срок до 15 октября, а свое окончательное решение по данному проекту должно огласить 16 октября, но уже известно, что правительство продлит срок представления инвесторов и привлечения сумм до конца этого года.

Преследуемый правоохранительными органами банкир Хазарадзе с самого начала производства данного уголовного дела фактически использует проект Анаклии в качестве своей главной козырной карты и утверждает, что и это уголовное дело и все последующие действия властей Грузии объясняются их единственной целью — сорвать строительство в Грузии нового глубоководного порта.

Если раньше банкир говорил достаточно двусмысленно и не называл личностей, то после официального утверждения на политической арене с помощью созданного им же общественного движения «Лело» уже перешел к конкретике и прямо заявил, что осуществления проекта Анаклии не хочет Бидзина Иванишвили. А все судебно-уголовные перипетии дела об отмывании незаконных доходов — результат выполнения прямых указаний Иванишвили, поясняет Хазарадзе. Действия нынешних властей и лидера правящей партии банкир сегодня расценивает как направленные против интересов своей страны. И намекает, что Иванишвили действует не от своего имени, а выполняет указания «сверху». Откуда, не уточняет, но вездесущая и «просвещенная» оппозиция добавляет: конечно же, из Кремля.

Все эти споры и инсинуации вокруг проекта Анаклии грузинские аналитики толкуют по-разному, в зависимости от степени собственной лояльности к той или иной стороне данного «конфликта» или собственной независимости. Эти мнения можно свести в 4 основные группы. Одни считают, что Иванишвили по требованию России делает все для непретворения в жизнь проекта Анаклии. Другие полагают, что Иванишвили пытается отобрать инициативу в проекте Анаклии у Хазарадзе с тем, чтобы затем все доходы от этого проекта текли уже в его карман. Третьи подозревают, что Хазарадзе действует так именно потому, что не может обеспечить осуществление данного проекта, чувствует, что провалит его, как ранее провалил и сбыл с рук не один проект, а потому устроил всю эту шумиху и пытается свалить вину на правительство. А четвертые предсказывают, что в этом проекте заинтересована Россия, которая пытается оттеснить США, чтобы в дальнейшем использовать порт Анаклии в собственных целях, поэтому стремится взять инициативу в этом проекте в свои руки.

Интерес к проекту Анаклии США проявляют давно и упорно, периодически давая наставления представителям правительства Грузии относительно пользы от осуществления этого проекта. Еще в годы правления Михаила Саакашвили, когда он лично озвучил инициативу строительства в Грузии нового глубоководного порта, правда, не в Анаклии, а рядом, под названием Лазика, независимые эксперты заподозрили, что эта идея родилась не в его голове, а далеко за океаном. Тогда же, пока еще «подпольно», высказывались предположения, что новый порт в Грузии нужен американской администрации на случай масштабных военных действий в регионе, как причал для собственных военных кораблей. Эти намерения США сразу же осудили в России. Точно так же, как ранее Москва достаточно негативно отреагировала на проект строительства новой железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Железную дорогу построили, но Грузия, Азербайджан и Турция самостоятельно полностью загрузить ее не смогли, и на помощь пришла… Россия. Исходя из этой данности, грузинские эксперты и предположили, что проект Анаклии точно так же может заинтересовать Москву, как Баку-Тбилиси-Карс, и, вероятно, вместо американских военных судов этот порт будет принимать предназначенные для России грузы. Достаточно спорная, на первый взгляд, точка зрения, но в нынешней грузинской реальности ничего исключать нельзя…

Как бы ни бились грузинские эксперты над установлением причин сложившейся вокруг проекта Анаклии ситуации, его осуществление пока остается под большим вопросом. Официальное заявление, которое прольет свет на данный вопрос и прояснит, разрывает ли правительство Грузии договор с Консорциумом развития Анаклии или нет, будет сделано сегодня. Но накануне, после многочисленных обвинений в адрес властей со стороны Хазарадзе и его партнеров по консорциуму, комментарий для СМИ сделала отвечающая за этот проект министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

Она сообщила, что хотя условия договора с Консорциумом развития Анаклии дают правительству все основания для расторжения договора, правительство учитывает все значение этого проекта, поддерживает его осуществление, а посему дает консорциуму срок до конца года для привлечения в проект реальных инвесторов.