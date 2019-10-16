Амстердам, , 10:48 — REGNUM Сегодняшние демонстрации голландских фермеров привели к большим пробкам на голландских дорогах. В 07:45 утра общая длинна пробок составила более 450 километров. На автомагистралях, ведущих из восточный аграрных областей в г. Утрехт (Utrecht), задержка для транспорта составила 2 часа.

Власти настоятельно призвали автомобилистов сегодня отсрочить свои поездки или вообще не выезжать из дома. Похоже что многие автомобилисты последовали этому совету. После 08:30 общая длина пробок на дорогах снизилась до 340 километров.

В течение утра фермеры собираются в местечке Де Билт (De Bilt) возле Утрехта. Здесь расположена здание Национального института по здравоохранению и окружающей среде (НИЗОС), расчёты которого легли в основу правительственных мер по уменьшению выбросов азота в атмосферу.

Голландские фермеры не согласны с данными НИЗОС и считают, что правительственные меры составляют угрозу существованию аграрного сектора в стране.