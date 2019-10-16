Дамаск, , 10:56 — REGNUM Самолеты ВВС США совершили демонстративный полет над позициями турецких войск, которые находятся на северо-востоке Сирии. Об этом 16 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным источника, демонстративный пролет над войсками Турции был осуществлён как минимум одним самолетом ВВС США, и он был проведён «для демонстрации силы».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс проведут встречу на высшем уровне 17 октября текущего года в Анкаре для обсуждения ситуации в Сирии.