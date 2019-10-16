Москва, , 10:44 — REGNUM Динамика продаж пакетных туров в Испании пока никак на фоне каталонских протестов не изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

«Если говорить о готовых пакетах, куда включены все сегменты, то здесь пока ничего нет, никаких изменений особых — как Испания продавалась, так и продаётся», — заявил Блинов.

«Ни возвратов, ни проблем. Наверняка какие-то люди задумываются, но отказов мы не фиксируем. Пока ничего не поменялось», — подчеркнул он.

По его словам, такая ситуация аналогична тому, что наблюдалось на фоне протестов в годовщину референдума о независимости Каталонии в 2018 году.

«Тут важно отметить, что когда протесты были в прошлом году, то долгое время никаких проблем с потоком тоже не фиксировалось. Потом были некоторые изменения, но это быстро всё восстановилось», — указал Блинов.

В связи с вынесением приговора по делу о референдуме о независимости Каталонии, прошедшему 1 октября 2017 года, сторонники независимости региона с 14 октября выходят с протестами на улицы Барселоны, Таррагоны, Жироны и других городов. Акции сопровождались столкновениями с полицией. Только в ночь на 16 октября в Каталонии задержали как минимум 25 участников протестных акций.