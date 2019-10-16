Анкара, , 11:06 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции призвало страны Европейского союза защитить дипломатические ведомства страны в содружестве от угрозы, исходящей от Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 16 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы ожидаем максимальное внимание к защите наших дипломатических и консульских представительств, а также к безопасности жизни и имущества наших граждан и персонала за рубежом», — говорится в заявлении ведомства.

Анкара обеспокоена ростом в странах ЕС акций протеста сторонников курдских повстанцев. Манифестации во многом усилились из-за агрессии Турции против сирийских курдов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись уходом из региона военных США, прежде защищавших курдских повстанцев.

Анкара обвиняет сирийских курдов в сотрудничестве с РПК, группировкой, считающейся в стране террористической.

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