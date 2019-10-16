Барселона, Испания, , 10:49 — REGNUM Около 40 тыс. человек вышли на улицы Барселоны 15 октября, манифестации продолжились ночью и сопровождались столкновениями с полицией. За два дня протестов пострадали более 200 человек, передает Первый канал.

Значительная часть пострадавших — сотрудники полиции. Участники протестов бросали в них бутылки и петарды, силовики отвечали резиновыми пулями. На этот раз протестующие собрались не в аэропорту, а у представительств испанского правительства в Барселоне, Террагоне, Жироне и Лериде.

В Барселоне были сооружены баррикады. Мэр города Ада Колау потребовала осуждения протестов. Как сообщало ИА REGNUM, за ночь с 15 на 16 октября в Барселоне пострадали более 70 человек.

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