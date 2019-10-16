Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM В посёлке Шабровский (Екатеринбург) не будет строиться мусорный полигон без согласия жителей. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает Ура.ру.

По словам мэра, сейчас в администрации «сводят аналитику» по данному вопросу. Полигон был включен в проект генплана города до 2035 года для того, чтобы был повод узнать мнение жителей.

Предполагается, что будет проведен полноценный опрос жителей по процедуре, схожей с опросом о храме Святой Екатериной, но с меньшим масштабом, сказал Высокинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Шабровский возмутились тем, что в проекте генплана был указан мусорный полигон, хотя ранее люди протестовали против его постройки. Впрочем, проект является рабочим документом, и в него ещё будут вноситься изменения, уточнили в мэрии.

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