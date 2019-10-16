Мапуту, , 10:38 — REGNUM Утверждения о том, что дополнительные урны и материалы для голосования были ввезены контрабандой в Мозамбик для подрыва всеобщих выборов, прошедших во вторник, 15 октября, были отклонены органом, отвечающим за регистрацию избирателей и процесс голосования, как «полностью не соответствующие действительности». Об этом передает ВВС Africa.

Технический секретариат Избирательной администрации (STAE) ответил на заявления представителей двух основных оппозиционных партий, РЕНАМО и Мозамбикского демократического движения (МДМ), а также сотрудников четырех других оппозиционных групп.

Они утверждали, что представители незарегистрированной частной компании под покровом ночи якобы провезли в Мозамбик дополнительные урны для голосования и материалы для голосования.

Однако в STAE сообщили, что все материалы для голосования производятся выигравшими тендер компаниями Academica и Uniprint.

Представители оппозиционных партий также заявили, что две избирательные урны с уже отмеченными избирательными бюллетенями якобы были обнаружены в округе Куамба в северной провинции Ниасса. Со своей стороны, STAE отрицает этот факт.

Сотрудники организации Human Rights Watch поставили под сомнение справедливость прошедших выборов, сообщив, что около 5400 человек не смогли голосовать из соображений безопасности. По словам представителей организации, 10 избирательных участков в Макомии, Моцимбоа-да-Прая и Муидумбе находятся в районах, страдающих от активности исламистских боевиков.