Москва, , 10:33 — REGNUM Законопроект, разграничивающий уголовную и дисциплинарную ответственность пограничников, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Василием Пискарёвым и Павлом Крашенинниковым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Предлагается исключить из статьи 341 Уголовного кодекса РФ положения об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, если каких-либо общественно опасных последствий не наступило.

При этом за командирами сохранится право привлекать таких нарушителей к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с действующей статьей 341 УК РФ нарушение правил пограничной службы является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность, как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был, но такое могло случиться. В то же время, в соответствии с положениями федерального закона «О статусе военнослужащих», существует возможность привлечения нарушителя правил несения службы к дисциплинарной ответственности.

Это приводит к правовой коллизии, а также к произвольному применению закона, «что недопустимо, и об этом уже четко высказал свою правовую позицию Конституционный суд», отметил Пискарев.