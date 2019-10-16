Лондон, , 10:32 — REGNUM Великобритания должна выйти из Евросоюза 31 октября. С призывом вывести страну из ЕС к этому сроку к премьер-министру Соединённого Королевства Борису Джонсону обратились почти три сотни предпринимателей Великобритании, сообщает 16 октября газета The Daily Telegraph.

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«Великобритания является центром мировых финансов и лидером в отраслях будущего. Мы — огромная мировая держава. Пришло время начать действовать как мировая держава», — говорится в письме Альянса британских предпринимателей, подписанном 290 бизнесменами.

В письме также отмечается, что продление Brexit приведёт к окончательному подрыву доверия к политической системе страны.

«Если ЕС отклонит последнее предложение премьер-министра, он должен немедленно прекратить переговоры и уйти», — считают представители бизнес-сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания должна будет выйти из состава Европейского союза 31 октября. Согласно британскому законодательству, премьер-министр страны должен представить договор с ЕС, который бы устраивал парламент, до 19 октября.

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В начале сентября члены Палаты общин Великобритании приняли во втором чтении законопроект, который обязывает кабинет министров Бориса Джонсона отсрочить выход Соединённого Королевства из ЕС ещё на три месяца. Однако сам премьер-министр Великобритании заявил, что Королевство в любом случае покинет Евросоюз не позднее 31 октября.

14 октября в своём обращении к парламенту королева Великобритании Елизавета II призвала не откладывать выход страны из Евросоюза.

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