Париж, , 10:30 — REGNUM Западные страны и Франция должны начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию в Сирии, заявил в эфире BFM министр иностранных дел Пятой Республики Жан-Ив Ле Дриан.

«Необходимо вести переговоры с Путиным, потому что у России общие интересы с Францией в этой части Сирии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что Турция и США несут «очень тяжелую ответственность» за ситуацию на северо-востоке Сирии и в регионе.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

В Турции заявили, что цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ страны и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

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