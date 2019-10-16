Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил от представителей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа документы, которые касаются экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом 16 октября сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

Дмитрий Фирташ Authorized Ukrainian TV channel «Inter»

По данным источников, адвокаты Фирташа подготовили эти материалы, чтобы предотвратить экстрадицию бизнесмена в США из Австрии и позднее передали их адвокату Трампа.

Также сообщается, что ранее украинский бизнесмен нанял двух юристов, до этого момента исполнявших поручения Джулиани — Викторию Тонсинг и Джозефа Дидженове, которые, якобы, по указанию Трампа занимались сбором информации на политических оппонентов действующего президента США.

Отметим, Дмитрий Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть её из-за судебных процессов. Американские власти выдвинули ему обвинение в подкупе официальных лиц для получения его компании контракта на поставку титана для американской компании Boeing.