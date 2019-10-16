Новосибирск, , 10:23 — REGNUM Новосибирские власти не исключают, что новосибирский Академгородок будет лишён статуса объекта культурного наследия. Об этом на пресс-конференции накануне, 15 октября, заявил министр строительства региона Иван Шмидт. По словам Шмидта, статус мешает развитию научного центра и превращает Академгородок в «музей», пишут «Всё новости Новосибирской области».

«Мы за развитие Академгородка, потому что на сегодняшний день превратить это в спальный район невозможно. Я считаю, что впоследствии эту зону необходимо снимать, чтобы Верхняя зона не превратилась у нас в музей», — пояснил министр, подчеркнув, что проводимые сегодня работы по созданию концепции проекта «Академгородок 2.0» учитывают существующий охранный статус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области была представлена стратегия пространственного развития Новосибирского научного центра до 2035 года. В Сибирском отделении РАН обозначили это как: «Академгородок 2.0 обретает контуры».

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