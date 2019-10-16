Габороне, , 12:11 — REGNUM Бывший президент Ботсваны Ян Хама поддержал оппозицию с целью сместить с поста нынешнего главу государства в преддверии выборов, которые пройдут 23 октября 2019 года.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», в начале 2019 года Хама объявил об уходе из Демократической партии Ботсваны, которая является правящей с момента обретения южноафриканской страной независимости в 1966 году.

Его уход и предъявленные им обвинения в адрес ныне действующего президента Мокгвитси Масиси привели к партийному внутреннему кризису в преддверии всеобщих выборов, проведение которых запланировано на 23 октября. Выборы станут испытанием для правящей партии после более чем пятидесятилетнего управления страной, имеющей богатые запасы алмазов.

66-летний Хама — в прошлом бывший генерал, отец которого возглавлял движение за независимость, имел серьезные разногласия с Масиси. После акций протеста, организованных в городе Серове в восточной части Ботсваны, Хама объявил тысячам своих сторонников о том, что Демократическая партия умерла.

Хама призвал население проголосовать за «Патриотический фронт Ботсваны», коалицию, сформированную его партией, и «Зонт демократических перемен», еще одну оппозиционную коалицию в Ботсване.

Данный призыв знаменует собой радикальные перемены со времен правления Хамы с 2008 по 2018 год, когда «Зонт демократических перемен» выступал с резкой критикой в отношении Яна Хамы и его партии.