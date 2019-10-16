Екатеринбург, , 10:24 — REGNUM Горожане потенциально смогут увидеть Храм Святой Екатерины уже к 2023 году. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает Ура.ру.

Предложение по размещению храма Святой Екатерины Екатеринбург.рф

Сейчас в городе постараются в максимально оперативные сроки решить все вопросы с градостроительной документацией. У строителей есть три года, подчеркнул Высокинский.

«Если в следующем году выйдем на площадку, думаю, к 2023 году установим купола», — сказал мэр.

Тем не менее, даже если внешняя сторона храма будет готова, то внутренности храма предстоит ещё долго доводить до конца. В частности, будет организована уникальная мозаика на уровне мировых кафедральных соборов, добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2019 года в Екатеринбурге прошёл опрос о месте для строительства храма Святой Екатерины. Большинство горожан высказалось за площадку бывшего Приборостроительного завода в центре города.

Ранее ожидалось, что храм построят к 300-летнему юбилею города в 2023 году, но высказывались и сомнения, что строители успеют к данному сроку.

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