Кейптаун, , 12:16 — REGNUM Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума намерен подать ходатайство об апелляции по своему делу о коррупции для обжалования постановления Верховного суда города Питермарицбург в провинции Квазулу-Натал о начале судебного производства в его отношении.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», на прошлой неделе Верховный суд ЮАР отклонил ходатайство Зумы о прекращении судопроизводства.

Слушание по делу о коррупции Зумы должно было состоятся 14 октября, однако вместо Зумы на судебное заседание явился его адвокат Табани Масуку, который заявил суду, что его клиент намерен подать апелляцию на решение суда.

Напомним, что бывший президент ЮАР предстал перед судом по обвинению в коррупции, мошенничестве и отмывании денег, предположительно совершенных в 1990-х годах, однако Зума отрицает причастность к обвинениям.

Как утверждается, Зума также получил взятку от французской компании Thales, производящей оружие, чтобы та смогла получила тендер.