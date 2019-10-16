Москва, , 10:17 — REGNUM Сотрудники Росгвардии и нацистские эсэсовские каратели отличаются только формой, заявил президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Российская гвардия, которая избивала людей — каратели! Поскольку я видел, как российские гвардейцы избивали людей, я не вижу разницы между ними и эсэсовцами… Я не уважаю российскую полицию, российскую гвардию», — заявил Гозман, имея в виду разгон несанкционированных оппозиционных митингов, которые проходили в июле и августе в Москве.

На слова ведущего Владимира Соловьёва о том, что необходимо в России ввести статью уголовного кодекса за приравнивание коммунизма или органов власти России в нацизму, Гозман заявил, что такой закон есть и он в очередной раз хочет его публично нарушить.

«Есть такой закон, я его еще раз публично нарушаю! СМЕРШ и СС отличались только формой… Гитлер был абсолютным злом, Сталин — тоже!», — продолжил настаивать Гозман.

Отметим, что приравнивание коммунизма и нацизма, Гитлера и Сталина, нацистской Германии и Советского Союза — это идеологическая концептуальная мошенническая игра, которая ведется в целях переноса ответственности за Вторую мировую войну на СССР и советский народ и на реабилитацию нацизма в мире, как чего-то позитивного.

В то же самое время мы видим, как идет приравнивание к нацизму не только коммунизма, но и действующей российской власти, а значит и российского государства и русского народа, который эту власть избрал. Такой шаг делается только в том случае, если требуется абсолютная демонизация с целью последующего истребления. В то же самое время люди, осуществляющие это, не видят становление нацизма на Украине и целенаправленно не видят карательных операций, которые осуществляют украинские бандеровцы против мирного населения Донбасса.