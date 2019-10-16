Киев, , 10:13 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают сделанное 15 октября представителем Киева Леонидом Кучмой заявление о том, что реализация политического блока Минских соглашений по урегулированию конфликта зависит от выполнения целого ряда условий.

Напомним, что речь идет о «роспуске квазигруппировок «Л/ДНР», полном прекращении огня; обеспечении эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выводе с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения и т. д.

Политолог Кирилл Молчанов отдельное внимание обращает на то, что Кучма в Минске потребовал «роспуска ДНР и ЛНР» для проведения местных выборов в Донбассе.

«Мне вот интересно, а как можно официально распустить то, чего официально не существует? Я понимаю, возраст, но во всех соглашениях они именуются исключительно как «отдельные районы Донецкой и Луганской областей»», — отмечает эксперт.

Молчанов делает вывод, что экс-президент Украины Леонид Кучма все-таки решил сорвать нынешнему главе страны Владимиру Зеленскому встречу в «нормандском формате».

ИА REGNUM напоминает, что 14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что саммит «нормандской четверки» может последовать после семидневного прекращения огня в Донбассе и отвода легкого вооружения. По словам главы дипломатии, Украина стремится провести встречу в середине ноября,» и это будет, по словам Пристайко, «возможно, последняя честная попытка идти минским путем».