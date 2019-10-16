Киев, 16 октября 2019, 10:17 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
Дело было открыто в рамках исполнения решения, вынесенного Соломенским районным судом Киева. Луценко подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.
Как передавало ИА REGNUM, в конце сентября 2019 года Луценко улетел в Великобританию «изучать английский язык».