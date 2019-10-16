Сеул, , 10:07 — REGNUM 23 октября в президентской резиденции Чхонваде (Голубой дом) состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и короля Испании Филиппом VI. Об этом сообщает KBS со ссылкой на администрацию президента.

По их словам, в рамках встречи стороны обсудят перспективы развития сотрудничества в нескольких областях, таких как экономика, наука и культура, ситуацию на Корейском полуострове, а также сотрудничество в глобальных вопросах.

Известно, что это первый визит Филиппа VI в Южную Корею. Ранее, в 1996 году Сеул посещал его отец, Хуан Карлос I.

Отметим, что король Испании посетит Южную Корею по приглашению южнокорейского лидера в период с 23 по 24 октября.