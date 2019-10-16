Вильнюс, , 10:03 — REGNUM Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис минимум до весны 2020 года сохранит за собой пост спикера Сейма, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 октября. Голосование по вынесению вотума недоверия было запланировано на 17 октября, однако голосами оппозиции его удалось перенести на внеплановое заседание вечером 15 октября. На тот момент в зале заседаний практически не было депутатов, а в тайном голосовании приняло участие всего 11 членов Сейма, при необходимых 71 голосе за отставку главы парламента из 141 члена Сейма.

Невозможность консолидировать голоса правящих и не допустить внеплановое голосование показало фактическое отсутствие правящего большинства в парламенте. Согласно уставу, теперь новый вотум недоверия можно попытаться вынести только в следующей сессии, весной 2020 года.

Пранцкетис был делегирован на пост председателя правящим Союзом крестьян и зелёных, однако после расширения правящей коалиции в августе 2019 года староста крестьян-зелёных Рамунас Карбаускис объявил, что этот пост, по новому соглашению, должен уйти партнёрам по коалиции, социал-трудовикам. Однако Пранцкетис заявил, что отказывается добровольно покидать пост.

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