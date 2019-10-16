Новосибирск, , 10:03 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Мочалин («Единая Россия») внёс предложил рассмотреть законопроект, позволяющего вернуть на выборах представительных органов муниципальных образований региона графу «против всех».

«Графа «против всех» выявит реальную картину предпочтений избирателей. Меня крайне интересует, как распределяются голоса, когда есть возможность голосовать не только за конкретную партию», — прокомментировал изданию «Континент Сибирь» Николай Мочалин.

Депутат подчеркнул, что Заксобрания региона есть полномочия вносить подобные изменения на муниципальном уровне.

Отметим, что выборы в Горсовет Новосибирска пройдут в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 октября, в Новосибирске прошли публичные слушания по проекту изменений в Устав города — обсуждался законопроект об отмене выборов по партийным спискам.

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