Нью-Йорк, США, , 10:11 — REGNUM Обращение ООН ко всем заинтересованным государствам о расследовании психологических пыток над основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем не дало результата. Ни одна из стран не согласилась провести такое разбирательство, сообщил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер на конференции ООН в Нью-Йорке.

Он уточнил, что к странам обращались с просьбой о расследовании, касающемся методов воздействия на Ассанжа британских властей, смягчении давления на него и защите законных прав интернет-журналиста. Однако ни одна из заинтересованных сторон не дала согласия, хотя несет такие обязательства в соответствии с конвенцией ООН против пыток.

Мельцер рассказал, что ранее был у Ассанжа вместе с двумя медицинскими экспертами. Они заключили, что к основателю WikiLeaks длительное время применяли психологические пытки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельцер призвал власти Великобритании и Швеции не выдавать Ассанжа Соединенным Штатам Америки, так как в этой стране ему грозят пытки и жестокие наказания.

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