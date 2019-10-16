Эрбиль, Ирак, 16 октября 2019, 10:05 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что ожидает от Багдада серьезные шаги для урегулирования оставшихся споров с Эрбилем, об этом 16 октября сообщает Kurdistan.ru.
Заявление было сделано во время встречи с американской делегацией, возглавляемой помощником государственного секретаря по Ближнему Востоку Дэвидом Шенкером.
Также глава курдского правительства коснулся темы турецкой агрессии на северо-востоке Сирии, направленной против курдских повстанцев, сражающихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Стороны сошлись во мнении относительно необходимости срочного урегулирования возникшего конфликта, а также помощи Эрбилю в размещении беженцев, спасающихся бегством от военных конфликтов.
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