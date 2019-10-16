Санкт-Петербург, 16 октября 2019, 14:54 — REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров направил официальный запрос прокурору Санкт-Петербурга С. И. Литвиненко следующего содержания:
Федеральному информационному агентству «REGNUM» при осуществлении деятельности СМИ стала известна информация о том, что музей истории Санкт-Петербурга предлагает открыть в центре Северной столицы, в здании Конюшенного ведомства музей-квартиру Карла Маннергейма — политического деятеля Финляндии, одного из союзников Адольфа Гитлера во Второй мировой войне (Подробности: https://regnum.ru/news/society/2748261.html).
В УК «СТАРТ Девелопмент», которая является одним из потенциальных инвесторов реконструкции комплекса зданий Конюшенного ведомства в центре Петербурга, подтвердили, что они в курсе подобных планов:
«Что касается нашего проекта, то, принимая во внимание неоднозначное отношение к этой исторической фигуре историков и общественности, мы не готовы брать на себя инициативу по созданию такого мемориала. Считаем, что оптимальным вариантом стало бы проведение опроса горожан о необходимости создания музея-квартиры Маннергейма с тем, чтобы принятие решения о создании экспозиции было легитимно и основывалось на мнении петербуржцев», — заявили в компании (Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2748476.html)
Таким образом, есть основания полагать, что подобный опрос может быть реально инициирован и проведен.
При этом являются общеизвестными историческими фактами те, что 1) именно финские войска, под руководством Маннергейма — прямого союзника нацистской Германии, обеспечивали блокаду Ленинграда с севера; 2) за заслуги перед Германией Маннергейм был награждён Рыцарским Крестом (1942 год) и Дубовыми ветвями к Рыцарскому Кресту (1944 год); 3) за это время в финские концлагеря было помещено около 24 тысяч человек местного населения из числа этнических русских, из которых, по финским данным, около 4 тысяч погибло от голода. По другим данным, погибло от 4000 до 14 000 гражданских жителей.
В декабре 2016 года власти Санкт-Петербурга официально признали, что Карл Густав Маннергейм, наряду с гитлеровскими нацистами, несет ответственность за блокаду Ленинграда в 1941—1944 годах и вызванные ею огромные жертвы среди гражданского населения.
Несмотря на это, как следует из приведенного выше, желания у некоторого круга лиц по увековечиванию памяти нацистского пособника Маннергейма не пропали, и есть все основания полагать, что намерения создать музей-квартиру Карла Маннергейма в Санкт-Петербурге и провести опрос горожан по этому вопросу представляют собой приготовление к совершению действий, прямо запрещенных ст. 6 (Борьба с проявлением фашизма) Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Инициирование подобных действий, безусловно, приведет к социальному обострению и накаливанию обстановки в обществе.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 17 января 1992 г. №2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», прошу провести проверку изложенных фактов, дать им правовую оценку и принять меры в соответствии с действующим законодательством.
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