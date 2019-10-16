История вопроса

В июне 2016 года в Санкт-Петербурге была установлена мемориальная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму. Это вызвало широкий общественный резонанс. Блокадники по всей стране, ветераны Великой Отечественной войны выступили против подобного "памятного знака" гитлеристу Маннергейму. Их поддержала общественность. Против установки доски прошли пикеты, публиковали петиции и проводились круглые столы.



Представители Российского военно-исторического общества в качестве объяснения для появления доски заявляли, что Маннергейм доблестно служил в Русской армии во время Первой мировой войны, и тем самым якобы заслужил, чтобы его память увековечили. Общественность напомнила, что одновременно с этим Маннергейм был пособником Адольфа Гитлера.



Доску пособнику нацистов после многочисленных протестов в итоге демонтировали и перевезли в музей.

