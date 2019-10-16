Киев, , 09:47 — REGNUM Власти Украины начали постепенно готовить народ к неизбежному экономическому падению, заявил в своем комментарии сегодня, 16 октября, украинский эксперт и общественный деятель Валерий Пекарь.

Украина. Дефолт Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом Пекарь прокомментировал заявление главы МИД Вадима Пристайко, который накануне в ходе визита в Люксембург заявил, что альтернативой мирному урегулированию конфликта в Донбассе является «полная мобилизация», которая неизбежно будет сопровождаться урезанием зарплат и пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский готовится «слить» земельную реформу, которая является основным потенциальным драйвером экономического роста, а заодно и остальные экономических реформы, поскольку «все они у народа непопулярны».

«Добавьте к тому готовность вернуть «Приватбанк «Коломойскому и таким образом распрощаться с поддержкой МВФ. Придется затянуть пояса. А кто виноват? Националисты и радикалы, которые не приняли «формулу Штайнмайера» и хотят войны, а не мира», — комментирует ситуацию Пекарь.

Политолог называет такой план действующей украинской власти «переводом стрелок с мастерством высшей степени».

«Это они (радикалы и националисты) должны быть виновны в падении уровня жизни рядового украинца», — резюмировал Пекарь.

ИА REGNUM напоминает, что Пристайко заявил про наличие следующих «опций» для украинского народа:

«Если нет (мирного урегулирования в Донбассе)… тогда мы забираем треть нашего бюджета, из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и стараемся защитить себя без мирного процесса».

Ранее эксперты-экономисты уже заявляли, что, судя по последним заявлениям, президент Зеленский действительно «сливает» земельную реформу — в том смысле, что землю будут продавать на таких условиях, что выкупить ее смогут исключительно украинские олигархи и перекупщики по предельно низким ценам, и по сути земельная реформа сейчас повторяет судьбу приватизации 90-х годов.