Гонконг, Китай, , 09:46 — REGNUM Глава администрации Гонконга Кэрри Лам прервала свое ежегодное обращение к парламенту из-за поведения некоторых законодателей, об этом 16 октября сообщает Al Arabia.

Политик начала выступление с того, что отвергла призывы об уходе в отставку, после чего попыталась предложить некоторые инициативы, которые положат конец кризису в регионе, однако некоторые депутаты начали реагировать на ее слова смешками.

Отмечается, что Лэм испытывает недоверие со стороны общественности, а также законодателей в связи с продолжающимися на протяжении четырех месяцев акциями протеста.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге, продолжающиеся несколько месяцев, были вызваны законопроектом властей, предлагающим позволить отправлять людей, подозреваемых в преступлениях, для суда в континентальный Китай. Манифестанты восприняли это как попытку подорвать автономию региона.

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