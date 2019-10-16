Москва, , 09:36 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию в октябре. Об этом сообщает 16 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Визит может состояться до конца октября», — приводит агентство слова представителя Кремля.

Стоит отметить, что накануне состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы говорилось о необходимости избежать конфликта между турецкой и сирийской армиями.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября армия Турции нарушила границу с Сирией и начала на ее северных территориях военную операцию «Источник мира». Представители Анкары заявили, что таким образом в Турции стремятся обеспечить свою безопасность от незаконных вооруженных подразделений.