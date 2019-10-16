Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Министерство обороны Соединенных Штатов отказалось предоставить документы, запрошенные демократами из Конгресса по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Reuters.

«Министерство в настоящий момент не может выполнить ваше требование о предоставлении документов», — говорится в письме, направленном Пентагоном конгрессменами.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура импичмента была начата на основании обвинения Трампа в давлении на его украинского коллегу для того, чтобы Киев оказал помощь действующему президенту США в переизбрании на второй срок в 2020 году.

Трамп якобы добивался расследования действий сына своего вероятного противника Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки украинской власти.

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