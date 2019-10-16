Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Президент Дональд Трамп снова отклонил резолюцию Конгресса США об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом говорится в письме главы государства Сенату США, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп отметил, что не согласился с резолюцией, которая отменила бы режим ЧП, объявленный им в феврале 2019 года из-за кризиса на южной границе страны. Весной он уже накладывал вето на аналогичную резолюцию, поддержанную голосованием в обеих палатах Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, введение режима ЧП на американо-мексиканской границе позволяет администрации США аккумулировать около $8 млрд на возведение или ремонт приграничной стены на нескольких участках.

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