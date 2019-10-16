Кабул, , 12:07 — REGNUM 15 октября официальные лица Совета кандидатов в президенты заявили, что президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани и главное исполнительное лицо страны Абдулла Абдулла вовлечены в крупномасштабные нарушения законов о выборах президента Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в частности, оба этих кандидата объявили себя победителями, хотя Независимой исполнительной комиссии еще только предстоит отделить действительные голоса от недействительных.

Члены Совета заявили, что попытки оказать давление на лиц, вовлечённых в обработку данных, еще до окончательного признания части голосов недействительной могут привести страну к кризису.

Рахматулла Набил, кандидат на пост президента, заявил, что президент и глава правительства пытаются передать на рассмотрение Верховного суда вопрос об учете голосов, поданных без использования биометрических систем, что может подорвать доверие жителей страны к избирательной системе.

Члены Совета заявили, что они направят Генеральному секретарю ООН письмо, посвященное нарушению лидерами государства законов о выборах и попытках фальсифицировать их результаты.