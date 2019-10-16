* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 09:22 — REGNUM 15 октября официальные лица Национальных сил безопасности и обороны афганской провинции Герат (столица провинции — г. Герат) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной полицией провинции, был задержан высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Абдулла.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», сотрудники полиции на протяжении долгого времени следили за высокопоставленным командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовясь к проведению операции по его задержанию.

По словам официальных лиц Национальных сил безопасности и обороны провинции Герат, в ходе предварительного допроса Мулла Абдулла сознался в обеспечении поставок оружия и переводов финансовых средств движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в участии в нескольких террористических атаках.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.