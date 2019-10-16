Калат, Афганистан, , 12:18 — REGNUM 15 октября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Забуль (столица провинции — г. Калат) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Шахджой провинции Забуль

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, среди ликвидированных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числится два командира группировки на территории уезда Шахджой. Боевики планировали организовать нападение на один из контрольно-пропускных пунктов.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.