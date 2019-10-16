Кабул, , 09:20 — REGNUM 15 октября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан заявил, что глава государства Ашраф Гани провел встречу с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с недавними выборами президента Афганистана, мирным процессом, безопасностью и отношениями между странами региона.

Элис Уэллс высоко оценила успешное проведение выборов, отметив их особую важность для укрепления демократической системы страны.

В свою очередь президент Афганистана заявил, что независимость избирательной комиссии и принимаемые ею решения должны уважаться, и ни один из кандидатов не должен объявлять о своей победе до оглашения избирательной комиссией результатов выборов.

Глава государства также заявил о широком консенсусе по вопросам мира, добавив, что окончание войны будет приоритетом действующего и будущего правительств.