Мазари-Шариф, Афганистан, , 09:33 — REGNUM 15 октября официальные представители 209-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Чарболак провинции Балх.

Согласно вышеупомянутому заявлению, ликвидированные Национальными силами безопасности и обороны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели подготовку к проведению серии терактов и нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.