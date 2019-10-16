Лашкаргах, Афганистан, , 09:19 — REGNUM 15 октября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 14 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще пять получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Лашкаргах и Сангин провинции Гильменд.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны также было уничтожено несколько укрытий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.