* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, , 09:32 — REGNUM 15 октября официальный представитель полиции провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Дауд.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Янги Кала провинции Тахар.

По словам официального представителя полиции провинции Тахар, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны было также убито еще семь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще пять получили ранения различной степени тяжести. Пять деревень, расположенных на территории уезда Янги Кала провинции Тахар, были зачищены от сил группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.