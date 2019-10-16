Шаран, , 09:17 — REGNUM 15 октября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Пактика (столица провинции — г. Шаран) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны при активной поддержке с воздуха, было ликвидировано по меньшей мере 17 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких районов провинции Пактика.

Согласно вышеупомянутому заявлению, среди ликвидированных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числится четыре гражданина Пакистана. В ходе операции Национальными силами безопасности и обороны также было уничтожено три укрытия группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.